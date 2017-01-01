Сбежавшая жена премьера ОАЭ обратилась с иском в суд Лондона

Сбежавшая в Лондон жена эмира Дубая просит суд признать брак насильственным и выдать охранные ордеры.



Супруга премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд, сообщает Супруга премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд, сообщает Reuters

По данным издания, она просит суд признать брак насильственным и выдать специальные охранные ордеры для защиты от угроз жизни и здоровью, а также намерена получить опеку над своими детьми.

На данный момент в судебных документах не указано, в связи с угрозой от какого именно лица принцесса обратилась в суд.

Слушания проходят в палате по семейным делам Высокого суда Лондона.

В конце июня стало известно, что супруга правителя Дубая принцесса Хайя сбежала от мужа вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном. При этом женщина забрала с собой почти 40 миллионов долларов.

Хайя бинт аль-Хусейн является дочерью покойного короля Иордании Хусейна ибн Талала и сестрой нынешнего короля Абдаллы II. Принцесса получила высшее образование в колледже Оксфордского университета, занимается конным спортом. В 2000 году она была знаменосцем команды Иордании на Олимпиаде в Сиднее.

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