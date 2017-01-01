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Северная Корея запустила еще несколько ракет

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До этого в КНДР говорили, что запуск ракеты - это "официальное предупреждение южнокорейским милитаристам".
Северная Корея продолжает испытания ракет
Северная Корея продолжает испытания ракет
rodong.rep.kp


С территории Северной Кореи были осуществлены запуски нескольких ракет, сообщает южнокорейского новостного агентства Yonhap.

Запуски произвели с полуострова Ходо на территории северокорейской провинции Южная Хамгён.

Военное ведомство Южной Кореи отслеживает ситуацию на предмет новых запусков и поддерживает состояние готовности в войсках.

Напомним, 25 июля стало известно, что с территории КНДР были запущены две ракеты.  Ранее в мае Северная Корея дважды проводила запуски ракет малой дальности

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Теги: Северная Корея, КНДР, КНДР запустит баллистическую ракету
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Источник: korrespondent.net

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