Северная Корея запустила еще несколько ракет

До этого в КНДР говорили, что запуск ракеты - это "официальное предупреждение южнокорейским милитаристам".

Северная Корея продолжает испытания ракет rodong.rep.kp



С территории Северной Кореи были осуществлены запуски нескольких ракет, сообщает южнокорейского новостного агентства Yonhap. Запуски произвели с полуострова Ходо на территории северокорейской провинции Южная Хамгён. Военное ведомство Южной Кореи отслеживает ситуацию на предмет новых запусков и поддерживает состояние готовности в войсках. Напомним, 25 июля стало известно, что с территории КНДР были запущены две ракеты. Ранее в мае Северная Корея дважды проводила запуски ракет малой дальности. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент