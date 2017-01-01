Северная Корея запустила еще несколько ракет
До этого в КНДР говорили, что запуск ракеты - это "официальное предупреждение южнокорейским милитаристам".
С территории Северной Кореи были осуществлены запуски нескольких ракет, сообщает южнокорейского новостного агентства Yonhap.
Запуски произвели с полуострова Ходо на территории северокорейской провинции Южная Хамгён.
Военное ведомство Южной Кореи отслеживает ситуацию на предмет новых запусков и поддерживает состояние готовности в войсках.
Напомним, 25 июля стало известно, что с территории КНДР были запущены две ракеты. Ранее в мае Северная Корея дважды проводила запуски ракет малой дальности.
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