Турция намерена создать "мирный коридор" в Сирии

Турецкие силовики продолжат зачищать от боевиков границу с Сирией для создания коридора безопасности.



Турция намерена создать зону безопасности на севере Сирии вдоль своих границ. Об этом по итогам заседания сообщил Совет национальной безопасности страны во вторник, 30 июля.

В рамках обеспечения безопасности границы Стамбул заявил о решимости приложить все возможные усилия для создания мирного коридора.





СМИ заявили о возрождении "Исламского государства" Кроме того, в Совбезе отметили, что позиция Турции основана на стремлении обеспечить мир и стабильность в регионе, а также направлена на защиту вытекающих из норм международного права законных интересов страны.

Напомним, что после объявления США об уходе из Сирии американский президент Дональд Трамп заявил, что разбираться с оставшейся ситуацией он оставляет турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet