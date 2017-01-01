Турция намерена создать "мирный коридор" в Сирии
Турецкие силовики продолжат зачищать от боевиков границу с Сирией для создания коридора безопасности.
Турция намерена создать зону безопасности на севере Сирии вдоль своих границ. Об этом по итогам заседания сообщил Совет национальной безопасности страны во вторник, 30 июля.
В рамках обеспечения безопасности границы Стамбул заявил о решимости приложить все возможные усилия для создания мирного коридора.
Кроме того, в Совбезе отметили, что позиция Турции основана на стремлении обеспечить мир и стабильность в регионе, а также направлена на защиту вытекающих из норм международного права законных интересов страны.
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Напомним, что после объявления США об уходе из Сирии американский президент Дональд Трамп заявил, что разбираться с оставшейся ситуацией он оставляет турецкого лидера Реджепа Эрдогана.
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