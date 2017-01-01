Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Избиратели США считают Трампа расистом

Комментариев: 0
Такой позиции придерживается 51% опрошенных избирателей, в то время как 45% не считают президента расистом.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп


Больше половины (51%) американских избирателей считают президента США Дональда Трампа расистом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром общественного мнения Квиннипэкского университета.

Еще 45% респондентов расистом Трампа не считают. Среди белого населения 46% опрошенных уверены в расистском поведении главы Белого дома. 50% не поддерживают эту точку зрения.

Из темнокожего и латиноамериканского населения расистом Трампа считают 80% и 55% соответственно.

Американского президента ранее не раз обвиняли в расизме. 14 июля Трамп призвал "прогрессивных" представительниц от Демократической партии вернуться в страны, откуда родом их семьи.

Нижняя палата Конгресса приняла резолюцию с осуждением расистских высказываний президента США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, расизм, опрос, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь