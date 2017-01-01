Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Определен тип ракет, выпущенных Северной Кореей

Комментариев: 0
КНДР в среду, 31 июля, запустила несколько баллистических ракет малой дальности, уверяют военные Южной Кореи.
Запуск ракеты КНДР (архивное фото)
Запуск ракеты КНДР (архивное фото)

Южной Корее удалось определить тип неопознанных ранее ракет, выпущенных в среду, 31 июля, КНДР, они оказались баллистическими. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передает Yonhap.
 
Отмечается, что ракеты были запущены из города Вонсон, после чего они упали в море.
 
Первый запуск произошел в 05:06 по местному времени (30 июля 23:06 по Киеву), второй в 05:27 (30 июля 23:27 по Киеву).
 
По оценкам южнокорейских военных, ракеты малой дальности поднялись на высоту 30 км и пролетели 250 км.
 
В Сеуле заявили, что запуски КНДР ракет не способствует уменьшению напряженности на Корейском полуострове, и призвали их прекратить.
 
Ранее сообщалось, что 31 июля с территории Северной Кореи были осуществлены запуски нескольких ракет. 25 июля КНДР произвела пуск двух неизвестных ракет в Японском море.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, КНДР, КНДР запустит баллистическую ракету
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь