Определен тип ракет, выпущенных Северной Кореей

КНДР в среду, 31 июля, запустила несколько баллистических ракет малой дальности, уверяют военные Южной Кореи.



Южной Корее удалось определить тип неопознанных ранее ракет, выпущенных в среду, 31 июля, КНДР, они оказались баллистическими. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передает Южной Корее удалось определить тип неопознанных ранее ракет, выпущенных в среду, 31 июля, КНДР, они оказались баллистическими. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передает Yonhap

Отмечается, что ракеты были запущены из города Вонсон, после чего они упали в море.

Первый запуск произошел в 05:06 по местному времени (30 июля 23:06 по Киеву), второй в 05:27 (30 июля 23:27 по Киеву).



По оценкам южнокорейских военных, ракеты малой дальности поднялись на высоту 30 км и пролетели 250 км.

В Сеуле заявили, что запуски КНДР ракет не способствует уменьшению напряженности на Корейском полуострове, и призвали их прекратить.

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