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В Британии мужчина получил самый короткий в истории тюремный срок

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Житель Великобритании был приговорен к самому короткому сроку лишения свободы – 50 минутам заключения.
Британец Шейн Дженкинс
Британец Шейн Дженкинс
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В Великобритании мужчину приговорили к самому короткому тюремному заключению в истории страны, сообщает Daily Mail.
 
23-летнего Шейна Дженкинса из города Портисхед в Северном Сомерсете заключили под стражу на 50 минут. Суд также приговорил молодого человека к 80 часам исправительных работ и реабилитации, а также запретил ему употреблять наркотики.
 
Инцидент произошел 30 мая: в этот день молодой человек под воздействием алкоголя, кокаина и марихуаны разбил окно бывшей девушки метлой, напал на двух полицейских и скрылся с места преступления.
 
Дженкинс признал себя виновным и в ходе судебного заседания зачитал два письма с извинениями. По словам парня, причиной его поведения стали алкоголь и наркотические вещества.

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Напомним, ранее сообщалось, что в США мужчина отсидел почти 30 лет за чужое убийство.

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Теги: наркотики, Великобритания, тюремный срок, срок
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Источник: korrespondent.net

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