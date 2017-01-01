Южная Корея созвала экстренное совещание Совбеза

Из-за очередного ракетного пуска Северной Кореи экстренно собрался Совет нацбезопасности Южной Кореи.



Южная Корея созвала в среду экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, передает южнокорейское агентство Ренхап.



По данным агентства, совещание проходило под руководством секретаря президента Южной Кореи по вопросам государственной безопасности Чон Ый Ена.



Напомним, 31 июля с территории Северной Кореи были осуществлены запуски нескольких ракет. 25 июля КНДР произвела пуск двух неизвестных ракет в Японском море.

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