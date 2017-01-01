Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Южная Корея созвала экстренное совещание Совбеза

Комментариев: 0
Из-за очередного ракетного пуска Северной Кореи экстренно собрался Совет нацбезопасности Южной Кореи.
Южная Корея провела совещание Совбеза из-за испытаний КНДР
Южная Корея провела совещание Совбеза из-за испытаний КНДР


Южная Корея созвала в среду экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, передает южнокорейское агентство Ренхап.

По данным агентства, совещание проходило под руководством секретаря президента Южной Кореи по вопросам государственной безопасности Чон Ый Ена.

Напомним, 31 июля с территории Северной Кореи были осуществлены запуски нескольких ракет. 25 июля КНДР произвела пуск двух неизвестных ракет в Японском море.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Южная Корея, КНДР запустит баллистическую ракету, совбез
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь