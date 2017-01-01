Россия вновь перебросила к границе с Украиной тяжелую военную технику

Военная техника, вероятно, снята с консервации, по ряду признаков видно, что она о длительно хранилась на военной базе.

В ростовскую область транспортируют БТР-70, котые ВС РФ почти полностью уже заменили более новыми БТР-80

Читай также: Потерян документ с секретной информацией по проекту “Стена“ - СБУ

Российская Федерация переправляет по железной дороге тяжелую военную технику в Ростовскую область, организовывает военные склады поблизости от границы с ОРДЛО и полевые дороги через неконтролируемые Украиной участки государственной границы,

Об этом сообщает “Радио Свобода“.

Эшелоны с танками и пушками направляются в Ростовскую область. Транспортировки военной техники были фиксированы, начиная с конца июня до середины июля, пользователями социальных сетей и местными СМИ.

В соцсети Инстаграм с отмеченной геолокацией “Ростовская область“ одна из пользователей выложила фото, сделанные на местной железной дороге. На первом же кадре видно железнодорожные платформы с бронетранспортерами.

Читай также: Границу с РФ усилили комплексами ядерного контроля

Автор публикации написала 9 июля, что не знает, прибыла ли военная техника к донскому региону или ее вывозят. Но, женщина отметила, что бронетранспортеры не похожи на те, которые используют для учений или недавно хоть как-то использовались. Выгоревшая на корпусах краска может свидетельствовать о длительном хранении на военной базе.

О том, что техника снята с консервации, свидетельствует и отсутствие бортовых номеров и тактических знаков. А главное – что транспортируется старая модель, БТР-70, которую военные силы РФ почти полностью заменили более новыми БТР-80.

Как сообщалось в феврале, в Беларуси замечена странная активность у границы с Украиной.

Также в апреле 2019 года Александр Турчинов, тогда - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что Российская Федерация готовится к полномасштабной войне в Европе, Украина станет первым плацдармом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.