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В Минске стартовали переговоры рабочих подгрупп по Донбассу

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Во встрече примут участие рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
twitter.com/BelarusMID

В Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы. Встреча проводится по урегулированию ситуации на временно оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины - говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что Россия вновь перебросила к границе с Украиной тяжелую военную технику. Военная техника, вероятно, снята с консервации, по ряду признаков видно, что она о длительно хранилась на военной базе.

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Теги: Минск, переговоры, Донбасс
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