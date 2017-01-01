В Минске стартовали переговоры рабочих подгрупп по Донбассу

Во встрече примут участие рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы.

В Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы. Встреча проводится по урегулированию ситуации на временно оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины - говорится в сообщении

В #Минск'е проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/qSNvbsIH1S — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) 31 июля 2019 г.

Ранее сообщалось о том, что Россия вновь перебросила к границе с Украиной тяжелую военную технику. Военная техника, вероятно, снята с консервации, по ряду признаков видно, что она о длительно хранилась на военной базе.

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