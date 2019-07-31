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В российском МИД отреагировали на арест танкера

Комментариев: 2
По мнению замглавы МИД, "вопрос с украинскими властями должен решать владелец танкера".
Иллюстративное фото / МИД РФ
Иллюстративное фото / МИД РФ
wikipedia.org

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил о том, что РФ будет внимательно следить за развитием событий арестованного танкера Neyma.

Об этом чиновник рассказал в эфире Коммерсант FM.

Карасин заявил о том, что вопрос должны решать владелец судна и судебные инстанции.

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“Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане моряки уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должно решить судебная инстанция. Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично“ – отметил замглавы МИД.

Также он считает, что, поскольку судно находится в частном владении, то всё должна решить судебная инстанция.

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“И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать. Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу“, – добавил Карасин.

Ранее сообщалось о том, что РФ направила ноту в МИД Украины.

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Теги: Григорий Карасин, мид, РФ, танкер
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Комментариев (2)
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ВАТА_FUCK    31.07.2019, 13:24
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
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Колишній-східняк    31.07.2019, 13:14
Оценка:  +1
Колишній-східняк
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