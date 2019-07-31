Болгария потратит $1,67 млрд на 8 американских истребителей

В рамках соглашения Болгария закупит 8 истребителей F-16.

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В Государственном департаменте США сообщили, что заключили соглашение с Болгарией, согласно которому страна закупит 8 американских истребителей за $1,67 млрд.

Об этом сообщает “Радио Свобода“, ссылаясь на представителя Госдепа США.

“Мы приветствуем намерения премьер-министра Бойко Борисова и болгарского правительства модернизировать свое войско за счет приобретения этого высокопрофильного самолета“, — заявил 30 июля представитель Госдепартамента Морган Ортаґус.

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Отмечается, что в рамках соглашения Болгария закупит 8 истребителей F-16, а также соответствующее оборудование для их обслуживания. Данная военная сделка должна стать крупнейшей в истории Болгарии после падения там коммунистического режима.

Как сообщалось 13 июля, Польша усилит защиту коридора возле границы с РФ.

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