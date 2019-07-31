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Сибирь по-прежнему горит

Комментариев: 3
За сутки площадь пожаров значительно увеличилась.
Сибирь по-прежнему горит
Сибирь по-прежнему горит
Скриншот видео

В РФ продолжаются лесные пожары на больших территориях. В частности, в Красноярском крае Иркутской области площадь достигла больше 3 гектаров.

Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

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В Иркутской области огнем охвачено 670 тысяч гектаров, в Бурятии - 38 тысяч, в Забайкальском крае - 13 тысяч. Еще в понедельник, 29 июля, власти ввели режим  “Чрезвычайная ситуация в лесах“ в Красноярском крае и Иркутской области.

Губернатор Красноярского края Александр Усс объяснил, почему власти не тушат лесные пожары.

Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно, – заявил чиновник, на молодежном форуме Бирюса-2019

Смотрите подборку видео лесных пожаров в Сибири.

Ранее сообщалось о том, что в РФ горят около 3 млн. гектаров леса в Сибири. Дым от пожаров в Сибири достиг Поволжья. Губернатор считает, что тушит пожары “вредно“.

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Теги: Сибирь, Лесные пожары
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Комментариев (3)
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Lyonya-Space    31.07.2019, 14:22
Оценка:  0
Lyonya-Space
Лепота!
Peyot    31.07.2019, 14:22
Оценка:  +1
Peyot
спорим 80% кацапов даже не в курсе что у них горит сибирь?))))
Kostos    31.07.2019, 14:30
Оценка:  -1
Kostos
на масквабаде и СП ж не воняет? значит, фсьо в порядке
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