Женщина почти 40 лет хранила в холодильнике тело младенца

Сын узнал о секрете своей матери, когда та умерла. Во время уборки в ее квартире он нашел в морозилке небольшую картонную коробку с телом.

Жительница американского города Сент-Луис, штат Миссури, несколько десятилетий тайно хранила в холодильнике мертвого младенца. Об этом сообщает издание Washington Post.

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37-летний Адам Смит (Adam Smith) узнал о секрете своей матери, когда та умерла. Во время уборки в ее квартире он нашел в морозилке небольшую картонную коробку.

“Мне 37, и она была там все эти годы. Мне всегда говорили, что в ней украшение от свадебного торта“, - сказал он.

Смит заглянул в коробку и обнаружил внутри останки маленькой девочки, завернутые в розовое одеяло.

“У нее остались кожа, волосы и все остальное. Она превратилась в мумию“, рассказал мужчина, добавив, что немедленно положил ее обратно и позвонил в полицию.

EXCLUSIVE: A disturbing discovery in south St. Louis. Police are investigating the death of a baby. But tonight, we get more details from a man who found the baby wrapped in a pink blanket in his mom's freezer. Catch the full story at 6 on @ksdknews. pic.twitter.com/juSKoL9SQT — Justina Coronel (@JustinaCoronel) 29 июля 2019 г.

Личность мертвого младенца пока не установлена. Ожидается, что вскрытие позволит определить причину ее смерти, а анализ ДНК покажет, была ли она сестрой Смита. По его словам, мать упоминала своего мертворожденного ребенка, а родственники говорили о близнецах, которых она когда-то родила. Один из них появился на свет мертвым, а другого отдали на усыновление.

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“Даже на смертном одре мать не сказала мне, что было в той коробке. Это наводит на мысль, что, возможно, она что-то сделала с этим ребенком и не хотела никому говорить, потому что боялась проблем“, - удивляется Смит.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе мужчина убил мать и сестру и жил с трупами. В Мариуполе Донецкой области психически нездоровый мужчина убил свою 88-летнюю мать и сестру, сообщает пресс-служба местной полиции.