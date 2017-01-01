Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Женщина почти 40 лет хранила в холодильнике тело младенца

Комментариев: 0
Сын узнал о секрете своей матери, когда та умерла. Во время уборки в ее квартире он нашел в морозилке небольшую картонную коробку с телом.
Женщина 37 лет хранила в холодильнике мертвого младенца
Женщина 37 лет хранила в холодильнике мертвого младенца
кадр с видео

Жительница американского города Сент-Луис, штат Миссури, несколько десятилетий тайно хранила в холодильнике мертвого младенца. Об этом сообщает издание Washington Post.

Читай также: В киевской квартире нашли тела супругов

37-летний Адам Смит (Adam Smith) узнал о секрете своей матери, когда та умерла. Во время уборки в ее квартире он нашел в морозилке небольшую картонную коробку.

“Мне 37, и она была там все эти годы. Мне всегда говорили, что в ней украшение от свадебного торта“, - сказал он.

Смит заглянул в коробку и обнаружил внутри останки маленькой девочки, завернутые в розовое одеяло.

“У нее остались кожа, волосы и все остальное. Она превратилась в мумию“, рассказал мужчина, добавив, что немедленно положил ее обратно и позвонил в полицию.

Личность мертвого младенца пока не установлена. Ожидается, что вскрытие позволит определить причину ее смерти, а анализ ДНК покажет, была ли она сестрой Смита. По его словам, мать упоминала своего мертворожденного ребенка, а родственники говорили о близнецах, которых она когда-то родила. Один из них появился на свет мертвым, а другого отдали на усыновление.

Читай также: Жительница Одесской области получила условный срок за убийство младенца

“Даже на смертном одре мать не сказала мне, что было в той коробке. Это наводит на мысль, что, возможно, она что-то сделала с этим ребенком и не хотела никому говорить, потому что боялась проблем“, - удивляется Смит.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе мужчина убил мать и сестру и жил с трупами. В Мариуполе Донецкой области психически нездоровый мужчина убил свою 88-летнюю мать и сестру, сообщает пресс-служба местной полиции.

Поделись:
Теги: ребенок, тело, женщина, холодильник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь