Женщина почти 40 лет хранила в холодильнике тело младенца

Жительница американского города Сент-Луис, штат Миссури, несколько десятилетий тайно хранила в холодильнике мертвого младенца. Об этом сообщает издание Washington Post.

37-летний Адам Смит (Adam Smith) узнал о секрете своей матери, когда та умерла. Во время уборки в ее квартире он нашел в морозилке небольшую картонную коробку.

“Мне 37, и она была там все эти годы. Мне всегда говорили, что в ней украшение от свадебного торта“, - сказал он.

Смит заглянул в коробку и обнаружил внутри останки маленькой девочки, завернутые в розовое одеяло.

“У нее остались кожа, волосы и все остальное. Она превратилась в мумию“, рассказал мужчина, добавив, что немедленно положил ее обратно и позвонил в полицию.

EXCLUSIVE: A disturbing discovery in south St. Louis. Police are investigating the death of a baby. But tonight, we get more details from a man who found the baby wrapped in a pink blanket in his mom's freezer. Catch the full story at 6 on @ksdknews. pic.twitter.com/juSKoL9SQT