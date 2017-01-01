Полиция Лондона сообщила о задержании террористки
Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Лондона задержали женщину, которую подозревают в подготовке терактов. Об этом в среду, 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Отмечается, что 29-летняя подозреваемая "была арестована на юге Лондона примерно в 08:10 (10:10 по Киеву)" и сейчас находится под стражей в полицейском участке.
Полицейские проводят обыск в ее доме, который расположен на востоке британской столицы, добавили в пресс-службе.
В полиции также уточнили, что задержание этой женщины связано с ее деятельностью в Сирии.
Уровень террористической угрозы в Соединенном Королевстве продолжает оставаться "серьезным". Выше него только "критический".
Напомним, в прошлом году сотрудники полиции Британии задержали в Лондоне человека, подозреваемого в подготовке терактов.
А в июле этого года внук Назарбаева в Лондоне укусил полицейского. Сообщалось, что Назарбаев-младший был застигнут полицией в чужой квартире, а укус был "очень серьезным".
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