Пентагон готовит переброску войск в Европу

Отдельным пунктом в заявке прописаны ограничения по допуску третьих лиц на военные базы США и НАТО. К примеру, к военным перевозкам по территории Великобритании, Румынии и Польши допускаются только граждане из стран НАТО. Возить американскую технику и солдат на базы в Испании могут только испанцы. Свои запреты действуют в Италии, Германии, Люксембурге и Бельгии. Отдельным списком вынесены страны, водители из которых не смогут работать по контракту.