Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Мексике убили главреда новостного портала

Комментариев: 0
Тело журналиста обнаружили в багажнике автомобиля в соседнем штате. У него был проломлен череп.
Автомобиль с телом журналиста был обнаружен в соседнем штате Морелос
Автомобиль с телом журналиста был обнаружен в соседнем штате Морелос
eluniversal.com.mx

Журналист Рохелио Барраган был убит неизвестными в Мексике, его тело обнаружено в багажнике автомобиля. Об этом сообщает газета Universal со ссылкой на генпрокуратуру штата Морелос.

Барраган возглавлял новостной портал Guerrero al Instante в штате Герреро. Однако автомобиль, в котором было спрятано тело, был обнаружен во вторник в муниципалитете Сакатепек в соседнем штате Морелос. Убитого журналиста опознала его мать.

При осмотре тела были выявлены ушибы на лице и черепно-мозговая травма.

Как сообщает организация Журналисты без границ (RSF), Барраган стал седьмым убитым журналистом в Мексике в 2019 году. В прошлом году в стране были убиты десять сотрудников СМИ.

Напомним, в июне в мексиканском штате Табаско убили журналистку возле собственного дома.

А в прошлом году в Мексике убили журналиста Серхио Мартинеса. Он неоднократно получал в свой адрес угрозы и был застрелен во время завтрака в гостинице.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СМИ, Мексика, журналист, убийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь