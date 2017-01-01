В Финляндии впервые оштрафовали человека на самокате

Четырех людей оштрафовали за исполнение опасных маневров на самокатах на оживленном тротуаре в центре столицы.

Четырех человек на самокатах оштрафовали в Финляндии twitter.com/DPasterstein

В Хельсинки, Финляндия, полиция впервые выписала четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов - люди совершали опасные маневры на оживленном тротуаре. Об этом на своей странице в Twitter сообщил командир Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн в среду, 31 июля.

"Оштрафовали четверых по 40 евро каждого за опасное управление электрическим самокатом на оживлённом тротуаре в Эспоо", - написал Пастерштейн и приложил фотографию четырех самокатов из сети городского проката.

Ранее финские медики констатировали, что с появлением городских служб проката самокатов многократно увеличилось количество случаев травматизма на улицах города. В настоящее время в столичном регионе Финляндии работает шесть различных операторов по прокату самокатов. Пользователь может взять на прокат любой попавшийся по пути самокат, пройдя предварительно процедуру регистрации в приложении. Стоимость активации самоката равна 1 евро, после чего пользователь платит за каждую минуту 25 центов.

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