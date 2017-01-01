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Северный поток-2: в сенате США одобрили санкции

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За санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода Северный поток-2, проголосовали 20 членов комитета из 22.
Комитет США проголосовал за санкции против компаний, которые строят российский трубопровод
Комитет США проголосовал за санкции против компаний, которые строят российский трубопровод
АР (архив)

Новые санкции по Северному потоку-2 одобрил комитет сената США по международным делам. Об этом сообщает информагентство Bloomberg в среду, 31 июля.

Санкции коснутся компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. Стоит отметить, что на сайте комитета указано, что такой вопрос действительно был в повестке дня, однако никакого документа с решением в публичном доступе пока не разместили.

Законопроект, предлагающий ограничительные меры, представил республиканец из Техаса Тед Круз и демократ и Нью-Гемпшира Джинн Шейхин. За принятие документа проголосовали 20 членов комитета, двое высказались против. После голосования законопроект рассмотрит Сенат и Палата представителей.

Напомним, что ранее в США анонсировали новые санкции против России. В Вашингтоне размышляют над тем, какими должны быть санкции – индивидуальные или секторальные.

Кабмин также предложил новые санкции против России из-за строительства газопровода в Крым и незаконной добыче на украинских месторождениях.

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Теги: Россия, Россия-США, США, Северный поток, санкции
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Источник: korrespondent.net

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