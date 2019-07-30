На Аляске погибли три туриста из Германии

Туристы могли оказаться в холодной воде, после того как их выбросило из лодки из-за отколовшегося куска льда.

В американском штате Аляска у ледника Вальдес найдены тела трех погибших туристов из Германии. Об этом сообщило местное издание Anchorage Daily News со ссылкой на местные власти в среду, 31 июля.

Отмечается, что гид-каякер обнаружил тела во время экскурсии с группой на озеро у ледника Вальдес, заявила представительница местной власти Шери Пирс. Двое погибших были найдены в воде, третий – на льдине. Тела принадлежат пожилой замужней паре и 62-летнему мужчине.

Следователи предполагают, что перед смертью туристы находились на надувном каноэ. Они были в спасательных жилетах. Причина смерти пока не установлена, но указаний на насильственную смерть нет.

"Если их выбросило из лодки из-за отколовшегося куска льда, они оказались в очень холодной воде", – сказала Пирс, отметив, что очень опасно приближаться к ледникам.

Озеро у ледника Вальдес летом является популярным местом для каякеров и любителей пикников, а также для катания на беговых лыжах, снегоходах и пешего туризма зимой.

Ранее на Аляске самолет врезался в гору вблизи населенного пункта Муз Пасс. Тогда погибли три человека и еще один получил серьезные травмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet