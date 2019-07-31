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Советник Трампа о Кличко: Он луч света в темноте

Комментариев: 1
Руди Джулиани в своем Twitter, что при правлении Кличко Киев стал как никогда лучше. Бывал ли советник президента США в украинской столице, неизвестно.
Руди Джулиани и Виталий Кличко встретились в Нью-Йорке
Руди Джулиани и Виталий Кличко встретились в Нью-Йорке
facebook.com/Vitaliy.Klychko

При городском главе Виталии Кличко Киев стал лучше, чем когда бы то ни было. Такое мнение высказал советник президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани на своей странице в Twitter в среду, 31 июля.

Руди Джулиани поделился своими впечатлениями от встречи с Виталием Кличко в Нью-Йорке.

"Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и является настоящим патриотом Украины. Город Киев никогда не был лучше. Он - яркий свет, сияющий в окружающей темноте", - написал Джулиани и прикрепил фото с киевским городским главой.

При этом, остается загадкой, бывал ли Джулиани в Киеве до начала или во время правления Кличко.

 

Напомним, Офис президента обратился в Кабмин с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко. Правительство рассмотрит данный вопрос на ближайшем заседании. В ОП утверждают, что Кличко утратил контроль над городом и Киевсоветом и должен договариваться со "смотрящими".

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Теги: Киев, США, Украина-США, Кличко, Виталий Кличко, советник президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Nikolas_Adver    31.07.2019, 23:13
Оценка:  0
Nikolas_Adver
таписдец, повтор быстрый на бм... не понравилось то что я написал в предыдущей версии новости? ладно, повторюсь..
Он - яркий свет, сияющий в окружающей темноте
вот так вот, галицаи, вы все хyйлобаны и выпердыши недоделанные, один кличко-лучик света на всю хохляндию.... сам ПЕНДОС сказал, внемлите!
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