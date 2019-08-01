В Калифорнии упал истребитель F/A-18

О судьбе тех, кто был на борту воздушного судна, пока не сообщается. Также не уточняется их численность.

Истребитель F/A-18E военно-морских сил США разбился рядом с авиабазой China Lake в Калифорнии. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба авиации ВМС в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 10.00 утра по местному времени (21.00 по киевскому времени). Как уточнили военные, поисково-спасательные работы продолжаются.

База China Lake расположена примерно в 201 км севернее Лос-Анджелеса.

At approximately 10:00 a.m PST an F/A-18E crashed near @NAWS_CL. Search-and-rescue efforts are underway. — flynavy (@flynavy) 31 июля 2019 г.

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Напомним, в мае возле Лос-Анджелеса потерпел крушение истребитель F-16. Самолет упал на крышу нежилого здания возле авиабазы.

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