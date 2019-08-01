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В Калифорнии упал истребитель F/A-18

Комментариев: 1
О судьбе тех, кто был на борту воздушного судна, пока не сообщается. Также не уточняется их численность.
Истребитель F/A-18 ВМС США
Истребитель F/A-18 ВМС США
commons.wikimedia.org
 
Истребитель F/A-18E военно-морских сил США разбился рядом с авиабазой China Lake в Калифорнии. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба авиации ВМС в Twitter.
 
Отмечается, что инцидент произошел примерно в 10.00 утра по местному времени (21.00 по киевскому времени). Как уточнили военные, поисково-спасательные работы продолжаются.
 
База China Lake расположена примерно в 201 км севернее Лос-Анджелеса. 

Истребитель США совершил аварийную посадку в Польше

Напомним, в мае возле Лос-Анджелеса потерпел крушение истребитель F-16. Самолет упал на крышу нежилого здания возле авиабазы.

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Теги: США, крушение, ВМС, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    01.08.2019, 00:41
Оценка:  0
Антибес
Фы фсьо фрёти!Американское никогда не падает!Падает только российское!)))
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