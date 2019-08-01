В Калифорнии упал истребитель F/A-18
О судьбе тех, кто был на борту воздушного судна, пока не сообщается. Также не уточняется их численность.
Истребитель F/A-18E военно-морских сил США разбился рядом с авиабазой China Lake в Калифорнии. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба авиации ВМС в Twitter.
Отмечается, что инцидент произошел примерно в 10.00 утра по местному времени (21.00 по киевскому времени). Как уточнили военные, поисково-спасательные работы продолжаются.
База China Lake расположена примерно в 201 км севернее Лос-Анджелеса.
At approximately 10:00 a.m PST an F/A-18E crashed near @NAWS_CL. Search-and-rescue efforts are underway.— flynavy (@flynavy) 31 июля 2019 г.
Истребитель США совершил аварийную посадку в Польше
Напомним, в мае возле Лос-Анджелеса потерпел крушение истребитель F-16. Самолет упал на крышу нежилого здания возле авиабазы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент