Трамп предложил Путину помощь в борьбе с пожарами
Российский лидер поблагодарил американского коллегу за предложение и заявил, что при необходимости воспользуется им.
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и предложил РФ помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Об этом 1 августа сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.
В сообщении пресс-службы Кремля указано, что Путин оценил предложение Трампа как "залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения двух стран".
Президент РФ выразил благодарность Трампу "за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке" и заверил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.
Путин также проинформировал американского лидера, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.
Подчеркивается, что президенты двух стран договорились о продолжении контактов.
Напомним, площадь лесных пожаров в России приблизилась к трем миллионам гектаров. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.
Смог от пожаров накрыл соседние регионы, достиг Поволжья и распространился на Казахстан.
Ранее Трамп и Путин провели переговоры на саммите G20 в Японии.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент