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Трамп предложил Путину помощь в борьбе с пожарами

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Российский лидер поблагодарил американского коллегу за предложение и заявил, что при необходимости воспользуется им.
Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в Осаке
Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в Осаке
 
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и предложил РФ помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Об этом 1 августа сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
 
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.
 
В сообщении пресс-службы Кремля указано, что Путин оценил предложение Трампа как "залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения двух стран". 
 
Президент РФ выразил благодарность Трампу "за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке" и заверил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.
 
Путин также проинформировал американского лидера, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. 
 
Подчеркивается, что президенты двух стран договорились о продолжении контактов.

Напомним, площадь лесных пожаров в России приблизилась к трем миллионам гектаров. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Смог от пожаров накрыл соседние регионы, достиг Поволжья и распространился на Казахстан. 

Ранее Трамп и Путин провели переговоры на саммите G20 в Японии. 

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Теги: Россия-США, Путин, переговоры, помощь, пожар, лесной пожар, Сибирь, Трамп, Дональд Трамп, Телефонные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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