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Власти США узнали о смерти сына бен Ладена - СМИ

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Время и место смерти Хамзы бен Ладена пока не известно. Также нет сведений, причастен ли к его гибели Вашингтон.
Хамза бен Ладен
Хамза бен Ладен
 
США получили разведданные о том, что сын Усамы бен Ладена, Хамза, умер. Об этом в среду, 31 июля, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.
 
При этом, американский президент Дональд Трамп отказался прокомментировать журналистам сообщения о смерти этого человека.
 
Отмечается, что в последний раз Аль-Каида публиковала заявление от лица сына бен Ладена в 2018 году. Тогда он угрожал Саудовской Аравии и призывал жителей Аравийского полуострова к восстанию.
 
Хамза бен Ладен, предположительно, родился в 1989 году. Его отец в 1996 году отправился в Афганистан, где объявил войну США.
 
В 2011 Усама бен Ладен погиб в Пакистане в ходе спецоперации американский войск специального назначения.
 
Напомним, в январе 2017 года Хамза бен Ладен был объявлен Госдепартаментом США особо опасным международным террористом . В феврале 2019 года за информацию о его местонахождении обещали миллион долларов
 

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Теги: бин Ладен, смерть, Сын, умер, Усама Бин Ладен, Бен Ладен
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Источник: korrespondent.net

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