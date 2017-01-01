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КНДР испытала реактивный снаряд нового типа

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Лидер Северной Кореи лично руководил пусками и был удовлетворен их результатами, отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
 
КНДР  в среду, 31 июля, провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа. Об этом 1 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
 
Отмечается, что снаряд нового типа будет играть главную роль в наземных военных операциях.
 
По данным агентства, испытание научно подтвердило, что тактические данные и технические характеристики крупнокалиберного управляемого реактивного снаряда достигли расчетных числовых показателей, и проверило боевую эффективность всей системы.
 
Подчеркивается, что испытаниями лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он выразил удовлетворение их результатами и указал, что для сил, которые станут мишенью для нового оружия, оно окажется "неминуемым бедствием".
 
Напомним, утром 31 июля военные Южной Кореи заявили, что КНДР испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия с полуострова Ходо на восточном побережье страны. Это стало вторым испытанием за неделю.

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Теги: Северная Корея, КНДР, снаряд, Ким Чен Ын, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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