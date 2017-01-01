Сенат США утвердил кандидатуру постпреда при ООН
Республиканку Келли Крафт одобрили в качестве представителя при ООН. Ранее она занимала должность американского посла в Канаде.
Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность поспреда страны при ООН. Об этом в четверг, 1 августа, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что назначение 57-летней Крафт поддержали 57 сенаторов, против высказались 34.
Демократы в процессе утверждения критиковали ее за недостаток опыта во внешней политике. Они также указали, что будучи послом США в Канаде, Крафт пренебрегала своими обязанностями и отсутствовала в этой стране более 350 дней за 21 месяц работы.
Напомним, ранее Келли Крафт была послом США в Канаде, а до того занималась предпринимательской деятельностью в штате Кентукки. Она жена миллиардера Джо Крафта, руководителя одного из крупнейших угледобывающих предприятий США.
Супруги являются донорами Республиканской партии.
В мае кандидатуру Крафт вынес на утверждение президент США Дональд Трамп.
Предыдущим постпредом США при ООН была Никки Хейли, которая в октябре 2018 года объявила об уходе с поста. Официально она уволилась в конце прошлого года.
В середине февраля 2019 года Трамп выдвинул на должность постпреда при ООН главу пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, однако она отказалась от поста.
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