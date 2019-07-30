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Три страны ЕС запросили закрытую встречу по КНДР в Совбезе ООН

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Испытания ракет в Северной Корее вызвали обеспокоенность у Великобритании, Франции и Германии.
Пуски ракет в КНДР вызвали обеспокоенность стран ЕС
Пуски ракет в КНДР вызвали обеспокоенность стран ЕС
 
Великобритания, Франция и Германия запросили проведение закрытого заседания в Совбезе ООН из-за КНДР. Об этом в четверг, 1 августа, сообщило агентство Bloomberg.
 
Отмечается, что постоянные представительства "европейских стран запросили провести закрытое заседание Совета Безопасности ООН" в связи с недавними пусками ракет в Северной Корее.
 
Напомним, резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР проводить пуски ракет с использованием баллистических технологий.
 
Ранее южнокорейские военные сообщили, что утром 31 июля Северная Корея испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.
 
Также на прошлой неделе КНДР осуществила пуски двух аналогичных баллистических ракет в том же районе.
 
В Северной Корее заявили, что в среду был проведен испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа.
 
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Теги: Северная Корея, Франция, Германия, заседание, КНДР, Великобритания, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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