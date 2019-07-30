Три страны ЕС запросили закрытую встречу по КНДР в Совбезе ООН

Испытания ракет в Северной Корее вызвали обеспокоенность у Великобритании, Франции и Германии.

Пуски ракет в КНДР вызвали обеспокоенность стран ЕС

Корреспондент