США и Китай продолжат торговые переговоры в сентябре
Следующий раунд обсуждения по урегулированию торговых разногласий между странами пройдет в Вашингтоне.
По итогам очередного раунда американо-китайских торговых переговоров в Шанхае стороны договорились встретиться в сентябре на территории США. Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что Белый дом назвал прошедшие переговоры конструктивными. Стороны обсудили "принудительную передачу технологий, право интеллектуальной собственности, услуги, нетарифные барьеры и сельское хозяйство".
"Китайская сторона подтвердила свою приверженность увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции США", – указали в американской администрации.
В заявлении Белого дома также указано, что США ожидают продолжения переговоров по торговому соглашению, обязательному для исполнения, в Вашингтоне в начале сентября.
Китайские СМИ подчеркнули, что переговоры были "откровенными, высокоэффективными и конструктивными" и что участники переговоров обсудили "вопрос об увеличении китайских закупок сельскохозяйственной продукции США".
Как сообщал Корреспондент.net, последний раунд переговоров США и Китая по торговым вопросам завершился раньше намеченного срока.
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