Глава Бразилии отменил встречу с министром Франции ради стрижки

Жаир Болсонару решил постричься вместо приема главы французского МИД. Его действия вызвали шок в Париже.

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом из-за стрижки. Об этом 31 июля сообщила газета Le Monde

Отмечается, что Ле Дриан должен был встретиться с Болсонару 29 июля, однако прием был отменен по причине загруженного графика бразильского лидера.

Несколько минут спустя в Facebook появилось 12-минутное видео, на котором Болсонару стригут.

В пресс-службе президента Бразилии позже объяснили, что Болсонару работает с 4 утра до полуночи, и ему необходимо находить время на парикмахера.

Ранее в тот же день бразильский лидер заявил, что у него намечалась встреча, "кажется, с премьер-министром Франции" и предполагалось обсуждение проблем экологии.

Он подчеркнул, что французский чиновник обязан проявить к нему уважение и понять, что в Бразилии сменилась власть и она больше не будет заискивать перед странами первого мира.

Напомним, Болсонару вступил в должность президента 1 января 2019 года. Он стал первым политиком ультраправых взглядов, которому удалось выиграть президентские выборы в стране с падения военной диктатуры в 1985 году.

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