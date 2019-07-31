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Глава Бразилии отменил встречу с министром Франции ради стрижки

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Жаир Болсонару решил постричься вместо приема главы французского МИД. Его действия вызвали шок в Париже.
 
Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом из-за стрижки. Об этом 31 июля сообщила газета Le Monde.
 
Отмечается, что Ле Дриан должен был встретиться с Болсонару 29 июля, однако прием был отменен по причине загруженного графика бразильского лидера.
 
Несколько минут спустя в Facebook появилось 12-минутное видео, на котором Болсонару стригут.
 
В пресс-службе президента Бразилии позже объяснили, что Болсонару работает с 4 утра до полуночи, и ему необходимо находить время на парикмахера.
 
 
Ранее в тот же день бразильский лидер заявил, что у него намечалась встреча, "кажется, с премьер-министром Франции" и предполагалось обсуждение проблем экологии.
 
Он подчеркнул, что французский чиновник обязан проявить к нему уважение и понять, что в Бразилии сменилась власть и она больше не будет заискивать перед странами первого мира.
 
Напомним, Болсонару вступил в должность президента 1 января 2019 года. Он стал первым политиком ультраправых взглядов, которому удалось выиграть президентские выборы в стране с падения военной диктатуры в 1985 году.
 

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Теги: Бразилия, Франция, видео, встреча, прием, стрижка
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Источник: korrespondent.net

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