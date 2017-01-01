В Техасе на заводе Exxon Mobil произошел пожар

В результате инцидента пострадали почти 40 человек. Все они получили травмы, которые не несут угрозу жизни.

На заводе нефтяной компании Exxon Mobil в штате Техас произошел сильный пожар, в результате которого пострадали не менее 37 человек. Об этом 31 июля сообщила местная телестанция KPRC.

Отмечается, что пострадавшие получили незначительные повреждения, которые не несут угрозу жизни. Директор завода заявил, что пожар произошел в результате взрыва в одном из подразделений.

Администрация города Бейтаун, возле которого находится завод, рекомендовала местным жителям срочно найти себе укрытие. Власти уточнили, что пламя охватывает емкости с полипропиленом.

ExxonMobil сообщила о начале мониторинга загрязнения воздуха в районе пожара.

На ТЭЦ под Москвой произошел крупный пожар

Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе в Филадельфии произошел масштабный пожар после серии взрывов.

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