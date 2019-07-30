Власти Монголии подарили сыну Трампа лошадь

Животное, которое ранее получил в подарок Бэррон Трамп, назвали Победа. По данным Bloomberg, лошадь находится в Монголии.

Лошадь, которую власти Монголии подарили младшему сыну президента США Дональда Трампа Бэррону, решили назвать Победой. Об этом американский лидер заявил журналистам 31 июля перед встречей с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Как сообщили в Белом доме, Трамп поблагодарил монгольского коллегу за этот подарок.

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что монгольское руководство преподнесло Бэррону лошадь в прошлом, а не в преддверии визита Баттулги в США.

Агентство также отметило, что животное все еще находится в Монголии и власти этой страны просили американскую администрацию или самого Бэррона выбрать для нее имя.

Как отмечает Associated Press , в Монголии такой подарок является традиционным. По информации агентства, ранее лошадей получали экс-министры обороны Дональд Рамсфелд и Чак Хейгел, а также бывший вице-президент США Джозеф Байден, которіе в разное время посещали страну.

Американский лидер, увидев лошадь на фото, назвал ее "красивой".

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил двух собак редкой охотничьей породы пхунсан президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet