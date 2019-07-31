В Папуа-Новой Гвинее скончались 35 пациентов одной больницы

По предварительной информации - от бактерии клебсиеллы, которая не позволяет организму воспринимать обычные антибиотики.

Работники МЗ Папуа-Новой Гвинеи вместе с экспертами ВОЗ расследуют смерть 35 пациентов больницы города Горока на северо-востоке страны. Об этом сообщает Синьхуа.

"Какая именно инфекция унесла жизни людей, пока не известно. Вероятно, по меньшей мере восемь человек умерли от заражения клебсиелла - бактерией с высокой резистентностью к обычным антибиотикам", - говорится в сообщении.

Питер Нуму, губернатор провинции Истерн-Северо-Шотландское нагорье, центром которой является Горока, заявил, что считает необходимым немедленно объявить чрезвычайное положение в больнице.

Министр здравоохранения Папуа-Новой Гвинеи Элиас Капаворе сообщил, что смерти обычно бывают следствием ненадлежащего инфекционного контроля, но пока ведомство не может сделать никаких выводов.

"Нам по-прежнему нужны несколько источников подтверждения, включая инвазивные клинические процедуры", - отметил министр.

Напомним, в ФРГ медбрат получил пожизненный срок за убийство 85 пациентов. Суд констатировал особую тяжесть вины Нильса Хегеля, что исключает его досрочное освобождение после 15 лет тюрьмы.

Отметим, что бывшего сотрудника двух клиник – в Ольденбурге и Дельменхорсте – изначально обвиняли в убийстве 100 пациентов в 2000-2005 годах. В 15 случаях смерти пациентов вина Хегеля не была доказана. Защита заявляла о 55 убийствах и 14 попытках убийств.

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