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Британия выделила еще $2,6 миллиарда на подготовку к Brexit

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Правительство Соединенного Королевства удвоило расходы на подготовку к Brexit без заключения сделки.
Великобритания обязана покинуть ЕС 31 октября 2019 года
Великобритания обязана покинуть ЕС 31 октября 2019 года
Getty Images (архив)

Британское правительство выделило дополнительные 2,6 миллиарда долларов на подготовку к выходу из Европейского союза без соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

"Правительство Соединенного Королевства удвоило расходы на подготовку к Brexit без заключения сделки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый министр финансов страны Саджид Джавид выделил дополнительные 2,1 млрд фунтов стерлингов(2,5 млрд дол.). Из них 1,1 млрд фунтов стерлингов пойдут на улучшение пограничной и таможенной инфраструктуры и обеспечения доступа к критически важным медицинским товарам. Остальные средства при необходимости будут предоставлены правительственным департаментам, отметили в казначействе.

Таким образом сума средств на случай жёсткого Brexit в этом финансовом году удвоилась, достигнув 4,2 миллиарда фунтов стерлингов. А общая сумма выделенных на Brexit денег поднялась до 6,3 миллиарда фунтов.

Великобритания обязана покинуть ЕС 31 октября 2019 года.

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Напомним, ранее новый британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания не только выйдет из состава Евросоюза до 31 октября, но и заключит более выгодное соглашение по Brexit с ЕС.

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Теги: Британия, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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