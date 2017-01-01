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В Нидерландах запретили ношение паранджи

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В Нидерландах введен запрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо. В список попали паранджа, мотоциклетные шлемы и балаклавы.
В Нидерландах введен запрет на ношение паранджи
В Нидерландах введен запрет на ношение паранджи

После многолетних споров в Нидерландах введен запрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо. Он вступил в силу в четверг, 1 августа, и касается таких предметов гардероба, как например, мусульманское покрывало - паранджа, а также никаб. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Теперь одежду такого рода нельзя носить в общественных местах, включая школы, больницы, государственные учреждения и транспорт.

Министерство внутренних дел страны призвало компетентные органы и муниципальные власти обеспечить действие запрета. Так, сотрудники органов безопасности должны сначала потребовать, чтобы женщина, показавшаяся в общественном месте в парандже или никабе, открыла лицо. В случае отказа, ей может быть запрещен вход в здание и грозит штраф от 150 евро. Запрет распространяется также на мотоциклетные интегральные шлемы и балаклавы.

Спор о введении запрета на ношение элементов одежды, закрывающих лицо, велся в Нидерландах на протяжении 14 лет.

Напомним, в Швейцарии второй кантон запретил носить паранджу. За соответствующую правовую норму проголосовали 66,5% участников плебисцита, 33,5% высказались против запрета. Явка составила 35,8% от общего числа имеющих права голоса.

В Дании впервые оштрафовали за ношение никаба

 

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Теги: Нидерланды, запрет, паранджа, шлем
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Источник: korrespondent.net

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