Во рту у ребенка нашли 526 лишних зубов

Врачи удалили у семилетнего мальчика из Индии более полутысячи зубов. Родители сначала думали, что у ребенка опухоль.

В стоматологическом институте индийского города Ченнай, штат Тамилнад, врачи удалили у семилетнего пациента 526 лишних зубов. Об этом сообщает газета The New Indian Express.

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Мальчик по фамилии Равиндран пожаловался докторам на растущую опухоль в правом углу нижней челюсти. Доктора сделали рентген и компьютерную томографию и обнаружили у ребенка новообразование с множеством мелких рудиментарных зубов.

11 июля в ходе полуторачасовой операции хирурги благополучно удалили нарост весом 200 граммов. Доктора сообщили, что причина аномалии пока неизвестна. Они предполагают, что на отклонение могла повлиять генетика и окружающая среда. Специалисты также выясняют, не сказалось ли на здоровье ребенка излучение от вышки сотовой связи.

“Когда мы получили результаты компьютерной томографии, мы сомневались, что операция пройдет успешно. Но потом мы набрались смелости и пошли на риск“, - признался отец ребенка.

Теперь у Равиндрана 21 зуб, что нормально для его возраста. Стоматологи предупреждают, что к 16 годам мальчику могут потребоваться зубные имплантаты.

Напомним, у жителя Дании в носу вырос зуб. Мужчина два года страдал от насморка. Причиной этому оказался выросший в носу зуб. Врачи уже прооперировали датчанина.