Тайфун Випа перемещается в северо-западном направлении со скоростью около 10 километров в час.

Мощный тайфун Випа обрушился на берега города Вэньчан островной провинции Хайнань на юге Китая. Об этом сообщает Синьхуа в четверг, 1 августа.

Отмечается, что скорость ветра в эпицентре доходит до 23 метров в секунду. Тайфун перемещается в северо-западном направлении со скоростью около 10 километров в час, а около полудня по местному времени он обрушился на полуостров Лэйчжоу в провинции Гуандун.

Из-за тайфуна на Хайнане с 30 июля идет сильный дождь, максимальное количество осадков за 24 часа достигло 276,1 мм в Хайкоу – административном центре провинции.

По состоянию на утро четверга сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.

Cмотрите фотогалерею: На побережье Китая обрушился мощный тайфун

Ранее в июле на юге и востоке Китая более 60 человек погибли в результате продолжающихся ливней и вызванных ими паводков. Еще 14 человек числились пропавшими без вести.

Также сообщалось о сильном наводнении в Испании. Потоки воды смывали автомобили с дороги, один человек погиб.

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