В России протестировали закрытый "военный интернет"
Российская армия протестировала высокоскоростные линии обмена информацией.
Об этом сообщают "Известия".
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Обмен информацией велся со скоростью 300 мегабит в секунду между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км. Для создания такой связи Минобороны использовало специальную технику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования. В военном ведомстве утверждают, что каналы связи надежно защищены от взлома.
К учениям привлекли 4,5 тысячи военных. Беспроводная сеть позволяла передавать даже файлы большого объема, в том числе аудио- и видеоинформацию.
"В ходе учений применялись цифровые и мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической связи Р-438-Н "Белозер". Все передаваемые данные были полностью засекречены мобильными комплексами "Никель". Этот высокоскоростной криптомаршрутизатор позволяет создавать защищенные сети для передачи информации и шифровать любую потоковую информацию. Всю технику военным удалось развернуть в течение часа", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что созданная сеть полностью автономна и не связывается с "внешним" интернетом. По словам Минобороны главная задача таких каналов - получать исчерпывающую информацию прямо с поля боя.
Первый этап работ завершится к концу 2019 года, а полностью она будет готова через два года.
Как сообщалось 30 июля, стало известно, сколько будет стоить русскоязычный телеканал Зеленского.
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СЕЙЧАС ВЫ САМЫЕ НИЩИЕ НЕ ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ , НО И В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ....
ОПЯТЬ ВИНОВАТЫ КЛЯТИ М. ОСКАЛИ....? ))))
самым нищим именно россияне сделали за 5 лет оккупированный Донбасс!
Намного беднее любого другого региона Украины теперь!
И это исключительно личная путинская "заслуга", ну и его послушных боевых быдляков на бюджете ...
Конченые оккупанты ...
НУ КА ДОБЕЙ ОТСТАЛЫХ ВАТНИКОВ ДЛИННЫМ СПИСКОМ УКРОПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗРАБОТОК ? ))))
Лажа и лапша. Это то, что производят в Украине.
НАСКОЛЬКО ИЗВЕСТНО , ТАМ ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ ОБ'ЕДКАМИ С ХОЗЯЙСКОГО СТОЛА И ПОДАЧКАМИ ОТ МВФ....)))
СУГС !!!!
Реально конченые ...