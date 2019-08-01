В России протестировали закрытый "военный интернет"

Созданная сеть полностью автономна и не связывается с "внешним" интернетом.

Первый этап работ завершится к концу 2019 года iz.ru

Российская армия протестировала высокоскоростные линии обмена информацией.

Об этом сообщают "Известия".

Читай также: В СБУ заявили о задержании завербованного агента ФСБ

Обмен информацией велся со скоростью 300 мегабит в секунду между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км. Для создания такой связи Минобороны использовало специальную технику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования. В военном ведомстве утверждают, что каналы связи надежно защищены от взлома.

К учениям привлекли 4,5 тысячи военных. Беспроводная сеть позволяла передавать даже файлы большого объема, в том числе аудио- и видеоинформацию.

"В ходе учений применялись цифровые и мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической связи Р-438-Н "Белозер". Все передаваемые данные были полностью засекречены мобильными комплексами "Никель". Этот высокоскоростной криптомаршрутизатор позволяет создавать защищенные сети для передачи информации и шифровать любую потоковую информацию. Всю технику военным удалось развернуть в течение часа", - говорится в сообщении.

Читай также: В Европе договорились о создании военного интернета

Отмечается, что созданная сеть полностью автономна и не связывается с "внешним" интернетом. По словам Минобороны главная задача таких каналов - получать исчерпывающую информацию прямо с поля боя.

Первый этап работ завершится к концу 2019 года, а полностью она будет готова через два года.

Как сообщалось 30 июля, стало известно, сколько будет стоить русскоязычный телеканал Зеленского.