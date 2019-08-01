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В России протестировали закрытый "военный интернет"

Комментариев: 11
Созданная сеть полностью автономна и не связывается с "внешним" интернетом.
Первый этап работ завершится к концу 2019 года
Первый этап работ завершится к концу 2019 года
iz.ru

Российская армия протестировала высокоскоростные линии обмена информацией.

Об этом сообщают "Известия".

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Обмен информацией велся со скоростью 300 мегабит в секунду между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км. Для создания такой связи Минобороны использовало специальную технику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования. В военном ведомстве утверждают, что каналы связи надежно защищены от взлома.

К учениям привлекли 4,5 тысячи военных. Беспроводная сеть позволяла передавать даже файлы большого объема, в том числе аудио- и видеоинформацию.

"В ходе учений применялись цифровые и мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической связи Р-438-Н "Белозер". Все передаваемые данные были полностью засекречены мобильными комплексами "Никель". Этот высокоскоростной криптомаршрутизатор позволяет создавать защищенные сети для передачи информации и шифровать любую потоковую информацию. Всю технику военным удалось развернуть в течение часа", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что созданная сеть полностью автономна и не связывается с "внешним" интернетом. По словам Минобороны главная задача таких каналов - получать исчерпывающую информацию прямо с поля боя.

Первый этап работ завершится к концу 2019 года, а полностью она будет готова через два года.

Как сообщалось 30 июля, стало известно, сколько будет стоить русскоязычный телеканал Зеленского.

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Теги: Россия, военные, интернет
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Комментариев (11)
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Via_dolorosa    01.08.2019, 17:44
Оценка:  +4
Via_dolorosa
VSHIVANKA- 70 % жителей рф такие же нищие как и Украинцы; ни куда вы не ускакали по уровню жизни и технологиям вяликие вы наши.
Via_dolorosa    01.08.2019, 17:06
Оценка:  +7
Via_dolorosa
VSHIVANKA- так Украина и не кричит на всю планету о вяличии и весь мир в труху; да мы аграрная нищая страна и ещё с войной с российскими сепарами и наёмниками на Донбассе куда уходят и без того малые ресурсы. Понятно что мы и не можем быть впереди планеты всей.
VSHIVANKA    01.08.2019, 17:09
Оценка:  -8
VSHIVANKA
ИЗ СССР ВЫ ВЫШЛИ САМОЙ БОГАТОЙ И РАЗВИТОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ....
СЕЙЧАС ВЫ САМЫЕ НИЩИЕ НЕ ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ , НО И В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ....
ОПЯТЬ ВИНОВАТЫ КЛЯТИ М. ОСКАЛИ....? ))))
Woodbrother    01.08.2019, 17:20
Оценка:  +5
Woodbrother
Вшивый, в Украине лаптем щи не хлябают и гуано в оконо ведрами не льют, как у вас на россии. так что про нищету расскажи лучше бурятам.
WTF2wtf    01.08.2019, 17:44
Оценка:  +4
WTF2wtf
Быдлобот ольгинский,
самым нищим именно россияне сделали за 5 лет оккупированный Донбасс!
Намного беднее любого другого региона Украины теперь!
И это исключительно личная путинская "заслуга", ну и его послушных боевых быдляков на бюджете ...

Конченые оккупанты ...
Woodbrother    01.08.2019, 16:46
Оценка:  +4
Woodbrother
Лажа и лапша. В отсталой стране -россии ничего приличного создать не в состоянии.
VSHIVANKA    01.08.2019, 16:55
Оценка:  -7
VSHIVANKA
А НА ПЭРЭДОВОЙ ЭУРОПЭЙСЬКОЙ ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ КАКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ?
НУ КА ДОБЕЙ ОТСТАЛЫХ ВАТНИКОВ ДЛИННЫМ СПИСКОМ УКРОПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗРАБОТОК ? ))))
birtov1990    01.08.2019, 17:00
Оценка:  -7
birtov1990
Woodbrother
Лажа и лапша. Это то, что производят в Украине.
VSHIVANKA    01.08.2019, 17:11
Оценка:  -8
VSHIVANKA
РАЗВЕ ТАМ ЧТО-ТО ПРОИЗВОДЯТ ?
НАСКОЛЬКО ИЗВЕСТНО , ТАМ ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ ОБ'ЕДКАМИ С ХОЗЯЙСКОГО СТОЛА И ПОДАЧКАМИ ОТ МВФ....)))
СУГС !!!!
Woodbrother    01.08.2019, 17:19
Оценка:  +6
Woodbrother
Кастрамские лапти полыхнули миазмами
WTF2wtf    01.08.2019, 17:45
Оценка:  +3
WTF2wtf
Быдоботы путиснкие хвастаются кончеными "достижениями" россиян на оккупированном Донбассе?

Реально конченые ...
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