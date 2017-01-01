Для Ясухико Фунаго и Эйко Кимура пришлось специально обустроить места в зале пленарных заседаний.

На этой неделе в заседании парламента Японии впервые участвовали два недавно избранных депутата с тяжелыми формами инвалидности – 61-летний Ясухико Фунаго и 58-летняя Эйко Кимура. Они оба прикованы к инвалидным коляскам и почти полностью парализованы, сообщает ВВС в четверг, 1 августа.

Фунаго и Кимура прошли в верхнюю палату парламента по итогам выборов 21 июля. Оба представляют созданную в апреле оппозиционную левую партию Рэйва Синсэнгуми.

У Фунаго боковой амиотрофический склероз, или болезнь Лу Герига. Болезнь прогрессировала с 2000 года, сейчас он парализован и может разговаривать только через компьютер и с помощью ассистента. У Кимуры паралич с младенчества, сейчас она владеет только правой рукой. Оба используют укрупненные версии инвалидных кресел на колесах и оба нуждаются в постоянном присутствии помощников.

С 28 июля в здании парламента Японии начали обустройство рабочих мест Фунаго и Кимуры и инфраструктуры для доступа в зал пленарных заседаний. Их места в зале определили в заднем ряду рядом с выходом, для этого оттуда демонтировали лишние кресла. Их оборудовали розетками для зарядки кресел и медицинского оборудования.

По данным правительства Японии, в стране сейчас живет 9,63 млн человек с инвалидностью.

Cмотрите фотогалерею: В парламенте Японии впервые появились парализованные депутаты

Напомним, Кабинет министров Украины учредил должность правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Эту должность ввели в структуру правительственного секретариата.

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