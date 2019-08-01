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В Москве назвали "русофобским" санкционный законопроект по СП-2

Комментариев: 2
Инициаторы санкций в отношении Северного потока-2 выставляют себя на посмешище, считает Мария Захарова.
Мария Захарова уверена, что США ничего не добьются введением очередных санкций
Мария Захарова уверена, что США ничего не добьются введением очередных санкций

Законопроект комитета Сената США о введении санкций в отношении компаний, задействованных в строительстве газопровода Северный поток-2, является очередным витком русофобской кампании. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС в четверг, 1 августа.

"Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США, - сказала она. - Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать".

По ее словам, с 2011 года Вашингтон по разным поводам вводил санкции в отношении Москвы более 70 раз. "Но ни та администрация США, ни эта ничего не добилась. Как Россия проводила независимую линию на международной арене, так и продолжает, - подчеркнула дипломат. - И США ничего не смогут с этим сделать".

"Это же касается и сооружения Северного потока-2. Газопровод строится вопреки всем угрозам, а инициаторы санкций выставляют себя на посмешище, когда публично расписываются в нежелании подключиться или дать возможность другим подключиться к выгодному для них проекту, - отметила Захарова. - Это показатель собственного бессилия и невозможности использовать какие-либо другие инструменты, которые существуют. Не думаю, что нам стоит на это реагировать каждый раз".

Накануне комитет Сената США по международным делам одобрил новые санкции по Северному потоку-2. За принятие документа проголосовали 20 членов комитета, двое высказались против. После голосования законопроект рассмотрит Сенат и Палата представителей.

Ранее в США анонсировали новые санкции против России. В Вашингтоне размышляют над тем, какими должны быть санкции – индивидуальные или секторальные.

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Теги: Россия, США, Москва, конгресс, Северный поток, санкции, сенат, Сенат США, газопровод, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    01.08.2019, 17:41
Оценка:  +5
WTF2wtf
Эта алкоголичка страшная хоть бы сплясала, дабы как-то более адекватным сделать свое очередное "заявление" ...
Woodbrother    01.08.2019, 17:31
Оценка:  +1
Woodbrother
На россии газ заканчивается, а кремле-мордорцы о каких то потоках переживают.
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