В Москве назвали "русофобским" санкционный законопроект по СП-2

Инициаторы санкций в отношении Северного потока-2 выставляют себя на посмешище, считает Мария Захарова.

Законопроект комитета Сената США о введении санкций в отношении компаний, задействованных в строительстве газопровода Северный поток-2, является очередным витком русофобской кампании. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС в четверг, 1 августа.

"Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США, - сказала она. - Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать".

По ее словам, с 2011 года Вашингтон по разным поводам вводил санкции в отношении Москвы более 70 раз. "Но ни та администрация США, ни эта ничего не добилась. Как Россия проводила независимую линию на международной арене, так и продолжает, - подчеркнула дипломат. - И США ничего не смогут с этим сделать".

"Это же касается и сооружения Северного потока-2. Газопровод строится вопреки всем угрозам, а инициаторы санкций выставляют себя на посмешище, когда публично расписываются в нежелании подключиться или дать возможность другим подключиться к выгодному для них проекту, - отметила Захарова. - Это показатель собственного бессилия и невозможности использовать какие-либо другие инструменты, которые существуют. Не думаю, что нам стоит на это реагировать каждый раз".

Накануне комитет Сената США по международным делам одобрил новые санкции по Северному потоку-2. За принятие документа проголосовали 20 членов комитета, двое высказались против. После голосования законопроект рассмотрит Сенат и Палата представителей.

Ранее в США анонсировали новые санкции против России. В Вашингтоне размышляют над тем, какими должны быть санкции – индивидуальные или секторальные.

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