В США взорвался газопровод, есть жертвы

После взрыва возник пожар, который уничтожил шесть домов. Прибывшие спасатели эвакуировали 75 человек.

По меньшей мере один человек погиб и еще пять пострадали в результате взрыва, который произошел в США на газопроводе в округе Линкольн (штат Кентукки). Об этом сообщил телеканал ABC в четверг, 1 августа.

Отмечается, что после взрыва возник пожар, который уничтожил шесть домов, находящихся поблизости. Прибывшие спасатели эвакуировали 75 человек. Известно, что некоторые местные жители пропали без вести.

Для тушения пожара задействовано около 10 расчетов. Полиция выясняет причины взрыва.

Ранее в американском штате Флорида мощный взрыв разрушил торговый центр в городе Форт Лодердейл. Тогда пострадали около 20 человек.

Также сообщалось о взрыве газа в польском городе Бытом. Инцидент произошел в жилом доме. В результате взрыва погибли три человека, еще четыре получили ранения.

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