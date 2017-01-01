Пожары в Сибири. Рекордные площади, зовут шаманов

В России горят леса общей площадью уже около 3 миллионов гектар, дым уже распространился на Аляску и часть западного побережья Канады.

В Росси крупнейшие пожары, горят леса в Сибири, а дым распространился уже даже в другие страны.

Сначала пожары не планировали тушить и называли простым природным явлением. Теперь на тушение пожаров бросили военную авиацию, США предлагает помощь, а в борьбу с огнем готовы вступить даже шаманы.

Масштабы

Общая площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке России превышает 3 миллиона гектаров. Наиболее сложная ситуация в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

Шлейфы дыма 22 июля достигли Омской области и почти полностью окутали Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области, а также Хакасию, Алтайский край и восточные районы ХМАО, рассказали в Росгидромете.

К 24 июля дым появился в Тюменской области и Екатеринбурге. Дальше – Поволжье. Лесные пожары в Сибири стали причиной появления дымовой мглы в Татарстане. Смог наблюдается в Набережных Челнах и Нижнекамске. В обоих городах концентрация пыли достигла предельно-допустимой нормы. Также дым добрался до Казани.

1 августа дым от пожаров в Сибири распространился на Аляску и часть западного побережья Канады, сообщила NASA.

Специалист по изучению атмосферы в центре космических полетов NASA Колин Сефтор сказал, что "дым от сибирских пожаров теперь можно увидеть от востока России до Аляски, вниз по западному побережью Канады (и над восточным Тихим океаном), а также над Ванкувером и Сиэтлом".

Режим чрезвычайной ситуации действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.

Пожары в Якутии. Фото из космоса

Причины

Пожары начались из-за 30-градусной жары, порывов ветра и сухих гроз, сообщили в МЧС Красноярского края. В Иркутской области причиной пожаров называли грозы.

В Минприроды РФ сообщили, что лесные пожары в Красноярском крае возникли из-за человеческого фактора (35,8% от всех случаев), перешли с земель других категорий (34,4%) или начались из-за грозы (25,4%).

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил силовым ведомствам провести проверки по выявлению возможных умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины.

В Сибирь и на Дальний Восток будут направлены следователи для выяснения причин пожаров.

Почему сначала не тушили

В основном леса горят в труднодоступных районах, где затраты на тушение превышают размер возможного ущерба. Пожары тушат, если они угрожают населенным пунктам или объектам инфраструктуры, . Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин рассказал, что это прописано в методике Рослесхоза. “Логика понятна — нужно экономить средства”, — считает он.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в некоторых случаях бороться с лесными пожарами не имеет смысла.

«Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее? Нечто похожее применимо и к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно», — сказал Усс.

Потушить пожар, которым охвачены сотни гектаров леса, практически невозможно, говорят эксперты. Его можно только остановить, ограничить, дать ему сжечь лес, уже охваченный возгоранием, и не пустить огонь дальше — это не вполне то «тушение», которое можно представить по работе пожарных в городе.

Что делают теперь

Авиация МЧС России начала тушить пожары на территории Красноярского края.

Президент РФ Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Также Путин распорядился до особого распоряжения сохранить группировку Вооруженных сил в Иркутской области, куда военнослужащих в июле направили для помощи в ликвидации последствий наводнения.

Помочь Путину с пожарами предложил даже Дональд Трамп. Путин «высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение» и заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением США.

Шаманы коренных народов России начали проводить обряды по вызову дождя, чтобы потушить лесные пожары в Сибири, рассказал представитель коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, фольклорист Тимофей Молданов.

Ранее он разместил в социальных сетях «обращение ко всем шаманам». «Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье! — написал Молданов. — Давайте назначим время и будем вместе камлать. Просьба откликнуться всем у кого дети, внуки, иначе, что останется им».