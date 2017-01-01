Разведка США узнала о новом пуске ракет КНДР
КНДР, предположительно, произвела новый пуск баллистических ракет. Об этом узнала американская разведка.
Разведка США зафиксировала пуск неопознанных снарядов с территории Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.
При этом не уточняется, о каком количестве снарядов идет речь, но отмечается, что они не представляли угрозы для Северной Америки.
По информации агентства, испытания производили по тому же сценарию, что и предыдущие.
Напомним, 31 июля КНДР осуществила пуски неопознанных снарядов. Неделей ранее Северная Корея испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия.
Это был первый ракетный пуск с момента встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа. В прошлом месяце они договорились возобновить переговоры о денуклеаризации..
Это был первый ракетный пуск с момента встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа. В прошлом месяце они договорились возобновить переговоры о денуклеаризации..
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