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Разведка США узнала о новом пуске ракет КНДР

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КНДР, предположительно, произвела новый пуск баллистических ракет. Об этом узнала американская разведка.
Запуск ракеты КНДР (архивное фото)
Запуск ракеты КНДР (архивное фото)

Разведка США зафиксировала пуск неопознанных снарядов с территории Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.
 
При этом не уточняется, о каком количестве снарядов идет речь, но отмечается, что они не представляли угрозы для Северной Америки.
 
По информации агентства, испытания производили по тому же сценарию, что и предыдущие.
 
Напомним, 31 июля КНДР осуществила пуски неопознанных снарядов. Неделей ранее Северная Корея испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия.

Это был первый ракетный пуск с момента встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа. В прошлом месяце они договорились возобновить переговоры о денуклеаризации..

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Теги: Северная Корея, КНДР, КНДР запустит баллистическую ракету
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Источник: korrespondent.net

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