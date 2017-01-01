Разведка США узнала о новом пуске ракет КНДР

КНДР, предположительно, произвела новый пуск баллистических ракет. Об этом узнала американская разведка.



Разведка США зафиксировала пуск неопознанных снарядов с территории Северной Кореи, сообщает Разведка США зафиксировала пуск неопознанных снарядов с территории Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

При этом не уточняется, о каком количестве снарядов идет речь, но отмечается, что они не представляли угрозы для Северной Америки.

По информации агентства, испытания производили по тому же сценарию, что и предыдущие.





Это был первый ракетный пуск с момента встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа. В прошлом месяце они договорились возобновить переговоры о денуклеаризации.. Напомним, 31 июля КНДР осуществила пуски неопознанных снарядов . Неделей ранее Северная Корея испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия.Это был первый ракетный пуск с момента встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа. В прошлом месяце они договорились возобновить переговоры о денуклеаризации..

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