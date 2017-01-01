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США введут новые пошлины на товары из Китая

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С 1 сентября США наложат дополнительные 10-процентные пошлины на почти весь китайский импорт.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп намерен ввести новые пошлины на товары из Китая. Об этом американский лидер сообщил в четверг, 1 августа, в Twitter.
 
По словам Трампа, представители США недавно вернулись из Китая, где провели "конструктивные переговоры", связанные с будущей сделкой.
 
"Мы думали, что договорились с Китаем три месяца назад, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть соглашение до подписания. Недавно Китай согласился закупать сельскохозяйственную продукцию в США в больших количествах, но не сделал этого", – написал глава Белого дома.
 
Американский лидер заявил, что в ходе продолжения торговых переговоров США начнут 1 сентября вводить "небольшие дополнительные пошлины". Они составят 10% на оставшиеся товары из Китая, оцениваемые в 300 млрд долларов.

Торговая война. Экономика Китая упала до 1992 года

Как сообщал Корреспондент.net, последний раунд переговоров США и Китая по торговым вопросам завершился раньше намеченного срока.

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Теги: США, Китай, Пошлины, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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