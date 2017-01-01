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Трамп отреагировал новые ракетные пуски КНДР

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Американский президент настроен на новые переговоры с Северной Кореей, несмотря на ракетные пуски.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп


Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности, передает Reuters.

"Они малого радиуса, весьма стандартные. Мы никогда не обсуждали ракеты малой дальности", – сказал американский лидер.

По словам Трампа, Вашингтон не договаривался с Пхеньяном о прекращении таких испытаний.

Напомним, разведка США зафиксировала пуск неопознанных снарядов с территории Северной Кореи.

31 июля КНДР осуществила пуски неопознанных снарядов. Неделей ранее Северная Корея испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия.

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Теги: Трамп, КНДР, КНДР запустит баллистическую ракету
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Источник: korrespondent.net

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