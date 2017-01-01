Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мощное землетрясение произошло у берегов Чили

Комментариев: 0
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в 94 километрах юго-западнее города Сан-Антонио.
У берегов Чили произошло сильное землетрясение
У берегов Чили произошло сильное землетрясение
 
У берегов Чили в четверг, 1 августа, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,8 баллов по шкале Рихтера, сообщает Геологическая служба США.
 
Эпицентр подземных толчков располагался в 94 км юго-западнее города Сан-Антонио.
 
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Напомним, 31 июля на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Землетрясения, Чили, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь