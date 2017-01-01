Мощное землетрясение произошло у берегов Чили

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в 94 километрах юго-западнее города Сан-Антонио.

У берегов Чили в четверг, 1 августа, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,8 баллов по шкале Рихтера, сообщает Геологическая служба США.



Эпицентр подземных толчков располагался в 94 км юго-западнее города Сан-Антонио.



Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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