Мощное землетрясение произошло у берегов Чили
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в 94 километрах юго-западнее города Сан-Антонио.
У берегов Чили в четверг, 1 августа, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,8 баллов по шкале Рихтера, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 94 км юго-западнее города Сан-Антонио.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Напомним, 31 июля на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,3.
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