США закупают оружия на два триллиона долларов

Стоимость основных программ Соединенных Штатов по закупке вооружений превысила два триллиона долларов.



Стоимость 87 основных программ Министерства обороны США по закупке вооружений и военной техники превысила два триллиона долларов по состоянию на декабрь 2018 года. Об этом говорится в отчете Пентагона о реализации основных оборонных закупок в прошлом году.

Большая часть средств (около 921 млрд долларов) приходится на Военно-морские силы США, на втором месте закупки Минобороны – 624 млрд долларов. На Военно-воздушные силы приходится 269 млрд долларов, еще около 199 млрд долларов – на сухопутные войска.





Ракета-мясорубка. Секретное оружие армии США



Напомним, ранее в США Наиболее дорогостоящим проектом, которые реализуется американским военным ведомством, стала закупка атомных подводных лодок класса Virginia. Она оценивается в 161,5 млрд долларов.Напомним, ранее в США представили новый инновационный перехватчик . Mad-Fires способен бороться с противокорабельными ракетами и представляет из себя корректируемый артиллерийский снаряд.

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