США закупают оружия на два триллиона долларов
Стоимость основных программ Соединенных Штатов по закупке вооружений превысила два триллиона долларов.
Стоимость 87 основных программ Министерства обороны США по закупке вооружений и военной техники превысила два триллиона долларов по состоянию на декабрь 2018 года. Об этом говорится в отчете Пентагона о реализации основных оборонных закупок в прошлом году.
Большая часть средств (около 921 млрд долларов) приходится на Военно-морские силы США, на втором месте закупки Минобороны – 624 млрд долларов. На Военно-воздушные силы приходится 269 млрд долларов, еще около 199 млрд долларов – на сухопутные войска.
Наиболее дорогостоящим проектом, которые реализуется американским военным ведомством, стала закупка атомных подводных лодок класса Virginia. Она оценивается в 161,5 млрд долларов.
Ракета-мясорубка. Секретное оружие армии США
Напомним, ранее в США представили новый инновационный перехватчик. Mad-Fires способен бороться с противокорабельными ракетами и представляет из себя корректируемый артиллерийский снаряд.
Ракета-мясорубка. Секретное оружие армии США
Напомним, ранее в США представили новый инновационный перехватчик. Mad-Fires способен бороться с противокорабельными ракетами и представляет из себя корректируемый артиллерийский снаряд.
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