Трамп оценил разговор с Путиным

Американский президент считает, что его телефонный разговор с российским лидером был конструктивным.



Президент США Дональд Трамп охарактеризовал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg.

По его словам, беседа состоялась "короткая, но продуктивная". Американский лидер напомнил, что обсуждал с Путиным лесные пожары в России и предложил помощь Вашингтона в их тушении.

"В их лесах сильные пожары, они невероятные. Я никогда не видел ничего подобного, они очень крупные... Я думаю, что он (Путин – ред.) высоко оценил предложение о помощи, я думаю, мы сможем помочь им", – сказал Трамп.

Напомним, беседа Трампа и Путина состоялась вечером 31 июля по инициативе американской стороны. В ответ на предложение о помощи с тушением пожаров Путин поблагодарил Трампа и заверил, что при необходимости власти РФ воспользуются этим предложением.

Ранее Трамп и Путин провели переговоры на саммите G20 в Японии.

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