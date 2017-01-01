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Трамп оценил разговор с Путиным

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Американский президент считает, что его телефонный разговор с российским лидером был конструктивным.
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп


Президент США Дональд Трамп охарактеризовал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg.

По его словам, беседа состоялась "короткая, но продуктивная". Американский лидер напомнил, что обсуждал с Путиным лесные пожары в России и предложил помощь Вашингтона в их тушении.

"В их лесах сильные пожары, они невероятные. Я никогда не видел ничего подобного, они очень крупные... Я думаю, что он (Путин – ред.) высоко оценил предложение о помощи, я думаю, мы сможем помочь им", – сказал Трамп.

Напомним, беседа Трампа и Путина состоялась вечером 31 июля по инициативе американской стороны. В ответ на предложение о помощи с тушением пожаров Путин поблагодарил Трампа и заверил, что при необходимости власти РФ воспользуются этим предложением.

Ранее Трамп и Путин провели переговоры на саммите G20 в Японии. 

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Теги: Россия-США, Путин, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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