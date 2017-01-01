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Саудовским женщинам разрешили самостоятельно выезжать за границу

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Женщины в Саудовской Аравии получили право самостоятельно получать паспорт для выезда за рубеж.
В Саудовской Аравии женщины получили еще одно право
В Саудовской Аравии женщины получили еще одно право
Getty Images


Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам покидать пределы королевства без разрешения мужчины-опекуна (мужа или родственника-мужчины), сообщает Saudi Gazette.

Кроме того, женщины получили возможность подавать документы на получение загранпаспорта без согласия мужчины, а также самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка. Ранее только мужчина мог сообщить в государственные органы о рождении. 

Напомним, ранее женщинам Саудовской Аравии разрешили работать нотариусами. Кроме того, саудовским женщинам разрешили водить автомобиль.

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Теги: Права человека, Саудовская Аравия, женщины
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Источник: korrespondent.net

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