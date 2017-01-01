Саудовским женщинам разрешили самостоятельно выезжать за границу

Женщины в Саудовской Аравии получили право самостоятельно получать паспорт для выезда за рубеж.



Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам покидать пределы королевства без разрешения мужчины-опекуна (мужа или родственника-мужчины), сообщает Saudi Gazette.

Кроме того, женщины получили возможность подавать документы на получение загранпаспорта без согласия мужчины, а также самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка. Ранее только мужчина мог сообщить в государственные органы о рождении.

Напомним, ранее женщинам Саудовской Аравии разрешили работать нотариусами. Кроме того, саудовским женщинам разрешили водить автомобиль.

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