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Трамп ввел новые санкции против России - СМИ

Комментариев: 5
Новые ограничительные меры были введены за использование химического оружия во время отравления Скрипалей.
Дональд Трамп ввел второй этап санкций по делу Скрипалей
Дональд Трамп ввел второй этап санкций по делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

"Президент Дональд Трамп подписал исполнительное распоряжение о введении санкций против России за использование химического оружия во время нападения в 2018 году на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь", - говорится в сообщении.

Ранее члены Комитета по иностранным делам Палаты представителей демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл МакКол призвали Дональда Трампа ввести второй раунд санкций против РФ за прошлогоднее отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, США ввели первый пакет ограничительных мер из-за дела Скрипалей в отношении России в августе прошлого года. Закон предусматривал также введение нового пакета санкций через три месяца.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери.

Они пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества Новичок и после длительного лечения вышли из комы.

Великобритания уверена в причастности России к инциденту. Москва утверждает, что не имеет ничего общего с отравлением в Солсбери.

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Теги: Россия-США, Трамп, санкции, Дональд Трамп, химическое оружие, санкции против России, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    02.08.2019, 10:09
Оценка:  -4
VSHIVANKA
УЖАС......
ОПЯТЬ ЗАПРЕТИЛИ В'ЕЗД СОТРУДНИКОВ ФСБ И ГРУ НА ТЕРРИТОРИЮ США ?!
КАК ЭТО ЖЕСТОКО И БЕСЧЕЛОВЕЧНО !!!!
А С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ДЛЯ НЕРАБОВ С УКРОПНОЙ КОЛОНИИ ОПЯТЬ ПЕРЕМОГА, ОПЯТЬ ПОВОД ДЛЯ СКАЧЕК....)))
СКАЧИТЕ ХОЛОПЫ, ТОЛЬКО ШАРОВАРЫ НЕ ПОРВИТЕ !!! )))))
ВАТА_FUCK    02.08.2019, 10:00
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Видать телефонные переговоры с Хутиным и впрямь были "конструктивными"
PINKIPAU    02.08.2019, 10:00
Оценка:  +1
PINKIPAU
Нужно давить это недоразумение, территорию 404-Российскую бензоколонку до полного развала на части.
Russian-Troll    02.08.2019, 10:06
Оценка:  -3
Russian-Troll
Давилка не треснет? Давитель, мля.
dimasvetik    02.08.2019, 10:28
Оценка:  -1
dimasvetik
причмокни, когда будешь следующий раз смокать у ...Уйла
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