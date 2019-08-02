Трамп ввел новые санкции против России - СМИ
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
"Президент Дональд Трамп подписал исполнительное распоряжение о введении санкций против России за использование химического оружия во время нападения в 2018 году на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь", - говорится в сообщении.
Ранее члены Комитета по иностранным делам Палаты представителей демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл МакКол призвали Дональда Трампа ввести второй раунд санкций против РФ за прошлогоднее отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери.
Они пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества Новичок и после длительного лечения вышли из комы.
Великобритания уверена в причастности России к инциденту. Москва утверждает, что не имеет ничего общего с отравлением в Солсбери.
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ОПЯТЬ ЗАПРЕТИЛИ В'ЕЗД СОТРУДНИКОВ ФСБ И ГРУ НА ТЕРРИТОРИЮ США ?!
КАК ЭТО ЖЕСТОКО И БЕСЧЕЛОВЕЧНО !!!!
А С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ДЛЯ НЕРАБОВ С УКРОПНОЙ КОЛОНИИ ОПЯТЬ ПЕРЕМОГА, ОПЯТЬ ПОВОД ДЛЯ СКАЧЕК....)))
СКАЧИТЕ ХОЛОПЫ, ТОЛЬКО ШАРОВАРЫ НЕ ПОРВИТЕ !!! )))))