Трамп ввел новые санкции против России - СМИ

Новые ограничительные меры были введены за использование химического оружия во время отравления Скрипалей.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

"Президент Дональд Трамп подписал исполнительное распоряжение о введении санкций против России за использование химического оружия во время нападения в 2018 году на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь", - говорится в сообщении.

Ранее члены Комитета по иностранным делам Палаты представителей демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл МакКол призвали Дональда Трампа ввести второй раунд санкций против РФ за прошлогоднее отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери. Они пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества Новичок и после длительного лечения вышли из комы. Великобритания уверена в причастности России к инциденту. Москва утверждает, что не имеет ничего общего с отравлением в Солсбери.

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