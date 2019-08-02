В Хорватии убили семью из шести человек

Известно, что злоумышленник убил свою бывшую жену, ее партнера и четверых детей. Только один ребенок пережил нападение и был госпитализирован.

Среди жертв также есть дети Agerpress

Шесть человек, которые являются членами одной семьи, были убиты в столице Хорватии - Загребе. Злоумышленник использовал пистолет, сообщает Agerpress.

Инцидент произошел вечером в четверг, 1 августа. Согласно сообщениям местных СМИ, которые ссылаются на заявления полицейских, мужчина, которому удалось сбежать, выстрелил в членов семьи его бывшей жены. Среди жертв есть дети.

"Согласно предварительным данным расследования, речь идет о семье", - сказал сотрудник полиции.

"Полиции о случившемся сообщили местные жители, которые услышали выстрелы. Тела шести человек были обнаружены на месте", - заявили правоохранители.

Полиция развернула масштабную поисковую операцию по розыску человека, подозреваемого в причастности к преступлению.

Известно, что злоумышленник убил свою бывшую жену, ее партнера и четверых детей. По данным газеты, только один ребенок пережил нападение и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что житель Тернополя зарезал сожителя матери и снял убийство на видео. Молодому человеку категорически не нравились отношения его матери с мужчиной. Во время ссоры он нанес ему множественные раны ножом.

Напомним, что харьковчанин зарезал друга из-за ревности к любовнице и сам вызвал "скорую".

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