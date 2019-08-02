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В центре Москвы украинец до смерти избил мужчину: убийство сняли на видео

Комментариев: 1
Пьяный подозреваемый в процессе избиения позировал на камеру.
Избиение снимали на видео
Избиение снимали на видео
скриншот видео

В центре российской столицы 32-летний украинец до смерти избил человека. Об этом информирует Telegram-канал Life Shot.

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Предварительно известно, что компания распивала спиртное во дворах по улице Большая Садовая. В какое-то время между двумя мужчинами завязался конфликт. Затем между оппонентами завязалась драка. 

В ходе избиения 40-летний погибший потерял сознание. Но это не стало причиной для окончания избиения. Подозреваемый кинул свою жертву на землю и начал бить его по голове, позируя на камеру. 

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Погибшего увезли на карете скорой помощи. Он прожил в больнице еще неделю и скончался от полученных травм. 

Украинца задержала полиция. Продолжается следствие.

Внимание! Видео строго 18+

Напомним, в Запорожье перерезали горло криминальному авторитету. Мужчина сам впустил своих убийц к себе во двор - после непродолжительного разговора двое злоумышленников начали его избивать, а потом убили. 

 

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Теги: убийство, Москва, избиение, украинец
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Комментариев (1)
direktor_b    02.08.2019, 10:48
Оценка:  0
direktor_b
К козломордым украинец не поедет,это малорос,не путайте ...
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