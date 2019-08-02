В центре Москвы украинец до смерти избил мужчину: убийство сняли на видео

Пьяный подозреваемый в процессе избиения позировал на камеру.

В центре российской столицы 32-летний украинец до смерти избил человека. Об этом информирует Telegram-канал Life Shot.

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Предварительно известно, что компания распивала спиртное во дворах по улице Большая Садовая. В какое-то время между двумя мужчинами завязался конфликт. Затем между оппонентами завязалась драка.

В ходе избиения 40-летний погибший потерял сознание. Но это не стало причиной для окончания избиения. Подозреваемый кинул свою жертву на землю и начал бить его по голове, позируя на камеру.

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Погибшего увезли на карете скорой помощи. Он прожил в больнице еще неделю и скончался от полученных травм.

Украинца задержала полиция. Продолжается следствие.

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Напомним, в Запорожье перерезали горло криминальному авторитету. Мужчина сам впустил своих убийц к себе во двор - после непродолжительного разговора двое злоумышленников начали его избивать, а потом убили.

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